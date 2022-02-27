Украинские атомные предприятия работают в обычном режиме

В МАГАТЭ призвали Российскую Федерацию и Украину воздерживаться от действий, которые могут подвергнуть угрозе безопасность ядерных объектов. В организации отметили, что ядерные материалы в Украине находятся под контролем.

Об этом заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

"Безопасность и безопасность ядерных объектов и материалов в Украине ни при каких обстоятельствах не должны подвергаться угрозам", - говорится в сообщении.

По его словам, украинские атомные предприятия "работают в обычном режиме и их ядерные материалы остаются под контролем".

"Очень важно, чтобы эта ситуация сохранялась, а персонал предприятий по-прежнему мог выполнять свою жизненно важную работу без чрезмерного давления или стресса", - подытожил Гросси.

При этом он призвал не предпринимать никаких действий, которые могут поставить под угрозу безопасность ядерных предприятий.