Преступник скрывался в Испании с поддельными португальскими документами.

В Мадриде задержали одного из самых разыскиваемых беглых мафиози – бывшего главу группировки "Ндрангета" Доменико Павильянити.

Как сообщает Il Resto del Carlino, он скрывался в испанской столице от правосудия.

По информации полиции, подозреваемый находился в Испании с поддельными португальскими документами, при себе у него было обнаружено шесть мобильных телефонов и почти 6 тысяч евро.

Операцию по его задержанию провели итальянские карабинеры в сотрудничестве с испанской полицией.

Читайте такжеForeign Policy: Мафия захватывает власть по всему миру благодаря COVID-19В январе текущего года прокуратура Болоньи приговорила Павильянити к 11 годам 8 месяцам тюрьмы за мафиозную деятельность, убийства и организацию наркотрафика.

Группировка «Ндрангета»: что известно

"Ндрангета" поисходит из Калабрии – самой бедной провинции Италии.

Группировка считается одной из наиболее могущественных преступных организаций в мире и крупнейшим импортером кокаина в Европу.

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Автор: Катерина Шварц