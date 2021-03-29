Разыскиваемый член итальянской мафии был арестован в Доминиканской Республике после того, как разместил кулинарные видео на YouTube. Преступник скрыл свое лицо. Но правоохранители узнали его по особым татуировкам.
Читайте такжеBloomberg: Мафия Италии пытается украсть деньги ЕС на ликвидацию последствий COVID-19Об этом пишет The Guardian, добавляя, что 53-летний мафиози Марк Ферен Клод Биарт жил спокойной жизнью в городе Бока-Чика. Местная итальянская община считала его "иностранцем". Место его укрывательства разоблачил канал на YouTube, на котором Бриарт демонстрировал свои итальянские кулинарные навыки.
Мафиози скрывался от правоохранителей с 2014 года. Тогда прокуроры в Италии пытались арестовать его за контрабанду кокаина в Нидерланды от имени клана Каччора, который входит в структуру мафии Ндрангета.
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