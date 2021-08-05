Непривитых граждан могут отстранить от работы.

Власти Литвы намерены ограничить право на работу граждан, которые отказываются вакцинироваться от COVID-19. Обязательная вакцинация будет введена только для отдельных профессий.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Сейм Литвы в первом чтении принял законопроект, где определен перечень профессий, для которых вакцинация от COVID-19 обязательна.

Привиться от коронавируса до октября необходимо:

медикам;

педагогам;

социальным работникам.

Читайте такжеБайден призвал платить по $100 привитым от коронавируса американцамОтмечается, что не прививаться могут только те, у кого есть медицинские противопоказания к вакцинам от короонавируса.

Парламентарии намерены принять закон как срочный. В свою очередь оппозиция угрожает собрать необходимое количество подписей, чтобы его заблокировать документ и попробовать провести референдум по этому вопросу.

Как ранее сообщал УНИАН, администрация президента США Джозефа Байдена готовится обязать почти всех въезжающих иностранцев полностью вакцинироваться против COVID-19.

Такой план разрабатывается в рамках окончательной отмены ограничений, запрещающих въезд в США большинству иностранных граждан.

Автор: Анастасия Горбачева