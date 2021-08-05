Сейчас в Штаты запрещен въезд для большинства иностранцев, за последние 2 недели посещавших Великобританию, страны Шенгенской зоны, Ирландию, Китай, Индию, Южную Африку, Иран или Бразилию.

Администрация президента США Джозефа Байдена готовится обязать почти всех въезжающих иностранцев полностью вакцинироваться против COVID-19.

Такой план разрабатывается в рамках окончательной отмены ограничений, запрещающих въезд в Соединенные Штаты большинству иностранных граждан, сообщает агентство Reuters со ссылкой на официального представителя Белого дома.

По словам чиновника, Белый дом хочет разрешить путешествия, что будет способствовать развитию бизнеса авиакомпаний и туристической индустрии, однако не готов немедленно снять ограничения из-за растущего числа случаев заболевания COVID-19, особенно вариантом "Дельта".

Власти собираются применять "поэтапный подход", включающий в том числе условие обязательной полной вакцинации для иностранцев, въезжающих в США.

Въезд в США

Агентство отмечает, что некоторые страны, включая Канаду и Соединенное Королевство, ослабляют или отменяют ограничения на поездки для вакцинированных американцев.

Читайте такжеВакцина, тест или изоляция: в Минздраве огласили новые правила въезда для украинцев (видео)Белый дом уже обсудил с авиакомпаниями и другими сторонами внедрение политики вакцинации приезжих иностранцев. Однако американским властям предстоит еще ответить на ряд вопросов, в частности, какие доказательства вакцинации будут приниматься, а также как США относятся к вакцинам, используемым в других странах, но еще не разрешенным регулирующими органами США.

В настоящее время въезд в Соединенные Штаты закрыт для большинства граждан других стран, которые в течение последних 14 дней находились в Великобритании, 26 странах Шенгенской зоны в Европе, Ирландии, Китае, Индии, Южной Африке, Иране или Бразилии.

Единственными иностранными путешественниками, которым разрешено въезжать в США по суше из Мексики и Канады, являются представители важных профессий, такие как водители грузовиков или медсестры.

В Штатах не разработана система каких-либо показателей для включения или исключения стран из "черного списка".

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Автор: Катерина Комолова