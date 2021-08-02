Новые правила разрабатываются министерством Греции для обеспечения учебного года с сентября как в школах, так и в университетах, и будут касаться всех администраторов и преподавателей.

В Греции готовят сокращение заработной платы и другие дисциплинарные меры для учителей, которые откажутся пройти вакцинацию или регулярное тестирование на COVID-19 перед возвращением к работе.

Такое решение сейчас готовит Министерство образования, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Ekathimerini.

По данным издания, новые правила разрабатываются министерством для обеспечения учебного года с сентября как в школах, так и в университетах, будут касаться всех администраторов и преподавателей.

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Согласно этим положениям, помимо сокращения заработной платы, педагогический персонал также может быть отстранен от работы без сохранения заработной платы до тех пор, пока не пройдет вакцинацию от коронавируса, а временному персоналу могут вообще приостановить контракт.

Постоянные сотрудники и сотрудники, работающие по контрактам, также столкнутся с потерей баллов в системе гражданской службы, что отразится на их перспективе продвижения по службе или трудоустройстве.

Отмечается, что в последние недели в Греции растет число заражений COVID-19, что заставило правительство обязать к вакцинации медицинских работников и сотрудников домов престарелых.

Также были введены новые ограничения по всей стране, в том числе, разрешено только вакцинированным клиентам посещать в помещениях рестораны и клубы.

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Автор: Виктория Гордиенко