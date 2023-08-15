Это не первый случай, когда граждан Кыргызстана приговаривают за наемничество.

Нарынский областной суд в Кыргызстане арестовал на два месяца местного жителя, воевавшего в Украине в составе ЧВК "Вагнер".

Как сообщает кыргызская служба Радио Свобода (Радио Азаттык), жена арестованного рассказала, что ее муж поехал в Россию на заработки в 2020 году, но спустя год его арестовали по подозрению в перевозке наркотиков. Кыргызстанца приговорили к десяти годам лишения свободы. В конце 2022 года мужчина заключил контракт с ЧВК "Вагнер" и отправился на войну.

В конце июля 2023 года его контракт с ЧВК истек и мужчина вернулся на родину, где его задержали сотрудники Госкомитета нацбезопасности.

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Аресты наемников ЧВК "Вагнер" в Кыргызстане - подробности

Ранее в Бишкеке суд приговорил к 10 годам лишения свободы гражданина Кыргызстана, который воевал в Украине на стороне России. Его обвинили в наемничестве – участии "в вооруженном конфликте других государств".

В решении суда отмечатеся, что в июне 2022 года 30-летний обвиняемый вступил в ряды вооруженных группировок так называемой "ЛНР", чтобы получить гражданство РФ. В июле прошлого осужденный прибыл в город Брянка и был зачислен на службу в должности заместителя командира боевой машины с окладом в размере 180 000 рублей.

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