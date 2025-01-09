Ожидаемо, там предупредили Ереван, что дружбы с Москвой не получится в случае курса на вступление в ЕС.

Возможное вступление Армении в Евросоюз - это ее суверенное право, но быть членом двух разных организаций невозможно.

С таким комментарием выступили в Кремле. "Что значит это членство (Армении) в ЕС? Сейчас пока трудно сказать, потому что, конечно, быть членом двух разных организаций, гипотетически рассуждая - это невозможно", - сказал пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков.

Представитель Кремля отметил: "Безусловно, это суверенное право Армении. Мы знаем, что членство в ЕАЭС выгодно".

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Ситуация в Армении

Сегодня армянское правительство одобрило законопроект о начале процесса вступления в Евросоюз. Теперь этот законопроект будет направлен в парламент. Министр иностранных дел Арарат Мирзоян сказал, что в последние годы между Арменией и ЕСмсложились "достаточно интенсивные и динамичные отношения".

В 2023 году в Армении пересмотрели внешнюю политику и взяли курс на сближение с Западом. Это произошло после того, как РФ и возглавляемая ею ОДКБ не помогли Еревану в борьбе за Карабах. После этого премьер Армении Никол Пашинян даже заявлял о возможности выхода из ОДКБ.

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