По словам политика, он не сможет присутствовать на событии из-за положительного теста на коронавирус.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян решил не участвовать в неофициальном саммите Содружества независимых государств (СНГ), который состоится в Ленинградской области РФ сегодня, 25 декабря. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

По словам Пашиняна, 23 декабря он получил положительный тест на коронавирус, поэтому был вынужден изолироваться и работать из дома. В то же время 25 декабря тест оказался отрицательным, после чего политик вернулся к привычному режиму работы.

"Но, посоветовавшись с коллегами, я не буду участвовать в неформальном саммите лидеров стран СНГ, который состоится сегодня в Санкт-Петербурге", - отметил премьер-министр Армении.

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В свою очередь Пашинян подчеркнул, что до конца дня примет решение относительно того, будет ли он участвовать в заседании Высшего экономического совета Евразийского экономического союза, которое состоится 26 декабря.

Армения и Россия - последние новости

Ранее российские СМИ утверждали, что Армения передала Украине почти всю свою ПВО, а именно ЗРК С-300, "Бук", "Тор" и "Оса". В то же время эксперты считают, что такая информация является лишь предположением, а само сообщение о передаче "почти всей ПВО" выглядит довольно странно, несмотря на тяжелое положение самой Армении.

В свою очередь издание Politico писало, что Армения выйдет из военного союза с Россией, то есть ОДКБ из-за растущей напряженности в отношениях страны с РФ.

"Оказалось, что члены альянса не выполняют свои договорные обязательства, а планируют войну против нас с Азербайджаном", - подчеркнул Пашинян.

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