На борту могут находиться от 22 до 52 человек. По предварительной информации, граждан Израиля среди них нет.

В Красном море йеменские хуситы захватили судно Galaxy Leader, которое частично принадлежит Израилю.

По информации пресс-секретаря МИД Украины Олега Николенко, учитывая сообщения СМИ, ведомство через диппредставительства выясняет информацию о наличии украинцев на захваченном в Красном море грузовом судне Galaxy Leader.

"МИД Украины уже поручило причастным украинским посольствам проверить эту информацию, а также обратиться к компании-владельцу для выяснения точного состава экипажа судна и других деталей", - отметил он.

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Николенко добавил, что МИД держит эту ситуацию на особом контроле.

Как сообщает Al Arabia со ссылкой на израильские источники, известно, что на момент захвата судна, на борту находились 22 человека. Граждан Израиля среди них нет.

При этом саудовский телеканал Al Hadath сообщил о том, что на борту могут находиться от 22 до 52 человек. Ответственность за захват судна взяла на себя хуситская группировка "Ансар Алла" из Йемена.

По информации Timesofisrael, ЦАХАЛ подтвердил факт похищения судна в Красном море, назвав атаку "серьезным инцидентом глобального масштаба". При этом в ЦАХАЛ подчеркнули, что захваченное судно не является израильским, так как кораблем управляет международный экипаж, в составе которого нет ни одного израильтянина.

Сообщается, что судно шло из Турции в Индию под флагом Багамских островов. Также известно, что оно зарегистрировано на британскую компанию, одним из совладельцев которой является израильский бизнесмен Рами Унгер.

Группировка хуситов "Ансар Алла"

Группировка хуситов "Ансар Алла" фактически правит в Йемене с 2015 года, при этом ООН не признает легитимность их власти. Считается, что режим хуситов поддерживают Иран и "Хизболла", которые в войне ХАМАС против Израиля занимают сторону террористического объединения.

Накануне йеменская группировка объявила, что будет атаковать любые суда, принадлежащие израильским компаниям или идущие под израильским флагом.

Ситуация в Израиле

Боевики группировки ХАМАС 7 октября 2023 года захватили около 240 заложников во время своего нападения на израильские общины. По данным Израиля, в результате атаки ХАМАСа погибли 1200 человек.

Израиль принял решение взять в осаду сектор Газа и ввести войска на палестинскую территорию, чтобы искоренить правящую в анклаве исламистскую группировку.

По состоянию на 19 ноября 2023 года бои между ХАМАС и Израилем продолжались, сообщение о сделке по заложникам опровергнуто. При этом премьер-министр Катара заявляет, что у него растет уверенность в том, что соглашение об освобождении заложников между Израилем и ХАМАСом будет достигнуто.

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