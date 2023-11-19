Премьер-министр Катара заявляет, что у него растет уверенность в том, что соглашение об освобождении заложников между Израилем и ХАМАСом будет достигнуто.

Боевики ХАМАС в воскресенье вели бои с израильскими силами, пытавшимися прорваться в крупнейший лагерь беженцев в Газе, а в результате авиаударов Израиля на юге погибли десятки палестинцев. Как пишет Reuters, сообщения СМИ о готовящейся сделке по освобождению заложников были опровергнуты.

Ранее в воскресенье газета Washington Post сообщила, что американские посредники близки к заключению соглашения между Израилем и ХАМАС об освобождении десятков женщин и детей, находящихся в заложниках в секторе Газа в обмен на пятидневную паузу в войне, которая поможет увеличить поставки чрезвычайной помощи гражданскому населению Газы.

В субботу газета The Post сообщила, что предварительная сделка была достигнута, но премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и официальные лица США это опровергли, а представитель Белого дома заявил, что усилия по заключению сделки продолжаются.

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Ранее Reuters со ссылкой на чиновника, знакомого с ходом переговоров, сообщало, что катарские посредники добивались заключения соглашения между Израилем и ХАМАСом об обмене 50 заложников в обмен на трехдневное прекращение огня. Тогда чиновник заявил, что общие контуры были согласованы, но Израиль все еще обсуждает детали.

В воскресенье премьер-министр Катара шейх Мохаммед бен Абдулрахман аль-Тани заявил на пресс-конференции в Дохе, что основные камни преткновения, препятствующие сделке по освобождению заложников, теперь "очень незначительны" - в основном практические и логистические вопросы.

Деликатные переговоры о заложниках совпадают с тем, что Израиль готовится расширить свое противостояние с ХАМАС на густонаселенную южную часть Газы.

Война Израиля с ХАМАС - что известно

Как сообщал УНИАН, боевики группировки ХАМАС 7 октября захватили около 240 заложников во время своего нападения на израильские общины. По данным Израиля, в результате атаки ХАМАСа погибло около 1200 человек. Нападение побудило Израиль взять в осаду сектор Газа и ввести войска на палестинскую территорию, чтобы искоренить правящую в анклаве исламистскую группировку.

Израильские силы начали наземную операцию в секторе Газа в конце прошлого месяца после серии разрушительных воздушных ударов и заявляют, что они захватили контроль над большими территориями на севере, северо-западе и востоке вокруг города Газа.

Подконтрольное ХАМАСУ Министерство здравоохранения Газы увеличило число погибших в результате неослабевающих израильских бомбардировок до 12300 человек, в том числе 5000 детей.

Израильская армия утверждает, что ХАМАС использует жилые и другие гражданские здания в качестве прикрытия для командных центров, оружия, ракетных пусковых площадок и обширной сети подземных туннелей. Исламистское движение отрицает использование "живого щита" для ведения войны.

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