Вскоре в стране вступят в силу новые правила / фото REUTERS
В Китае собираются ужесточить борьбу с распространением христианства иностранцами.
Читайте такжеПреследование христиан в мире почти на уровне геноцида - исследованиеКак пишет издание South China Morning Post, вскоре в стране вступят в силу новые правила, согласно которым иностранным учителям запретят пропагандировать христианство без соответствующего на то разрешения.
При этом учителей иностранцев обяжут пройти 20-часовой курс изучения политической системы Китая.
По мнению экспертов, власти Китая таким образом перекрывают последние возможности свободно обсуждать Библию и христианскую веру.
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