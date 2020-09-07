Иностранным учителям запретят пропагандировать свою религию без специального разрешения.

В Китае собираются ужесточить борьбу с распространением христианства иностранцами.

Читайте такжеПреследование христиан в мире почти на уровне геноцида - исследованиеКак пишет издание South China Morning Post, вскоре в стране вступят в силу новые правила, согласно которым иностранным учителям запретят пропагандировать христианство без соответствующего на то разрешения.

При этом учителей иностранцев обяжут пройти 20-часовой курс изучения политической системы Китая.

По мнению экспертов, власти Китая таким образом перекрывают последние возможности свободно обсуждать Библию и христианскую веру.

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Автор: Катерина Шварц