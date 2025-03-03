Президент Финляндии советует лидерам обоих государств немного остыть.

Президентам Украины и США стоит "успокоиться" и возобновить переговоры уже за закрытыми дверями, потому что публичная дипломатия иногда дает сбой. Об этом заявил президент Финляндии Александр Стубб в интервью Bloomberg.

"Вот мое послание: людям действительно нужно глубоко вдохнуть, принять ванну со льдом, сходить в сауну и сохранять спокойствие, хладнокровие и сосредоточенность. Это лучший способ решать такие вопросы", - сказал он.

По словам Стубба, в мире публичной дипломатии бывают ситуации, когда что-то "немного выходит из-под контроля".

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"Давайте вернемся к конструктивному диалогу, проведем разговоры за закрытыми дверями и найдем решение", - сказал финский лидер.

Ссора Зеленского и Трампа: последние новости

Как писал УНИАН, Владимир Зеленский понимает, почему произошел спор в Белом доме, но он не хочет это обсуждать. Вместо этого он выразил надежду, что "эта ситуация пройдет", и Киев и Вашингтон смогут продолжить диалог в конструктивном русле.

Между тем в Белом доме заявили, что готовы вернуться к обсуждению условий мира в Украине и непосредственно к соглашению об украинских ресурсах. Однако там хотят, чтобы Владимир Зеленский продемонстрировал готовность договариваться о скорейшем наступлении мира.

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