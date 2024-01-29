Инспекторы будут способствовать усилению надзора и подотчетности за помощью Украины со стороны США.

В Киев приехали генеральные инспекторы Пентагона, Государственного департамента и Офиса генерального инспектора США, чтобы проследить за использованием Украиной американской помощи. Об этом сообщила посол США в Украине Бриджит Бринк.

"Рада приветствовать в Киеве трех генеральных инспекторов из Министерства обороны, Государственного департамента и USAID. Они будут способствовать усилению надзора и подотчетности с помощью Украине со стороны США", — заявила Бринк.

Она добавила, что инспекторы проведут встречи с исполнителями, партнерами и правительством Украины.

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Помощь Украине от США - что известно

Ранее лидер республиканцев в Сенате США Митч Макконнелл выразил сомнения, что Конгресс сможет договориться о предоставлении военной помощи Украине до президентских выборов, которые состоятся в ноябре. Также он подчеркивал, что дальнейшая помощь Украине будет отвечать национальным интересам Соединенных Штатов Америки.

Помощь США для Украины находится под угрозой. Республиканцы критикуют Трампа и говорят о "плане Б". Двухпартийные переговоры в Сенате США по соглашению о безопасности границ, которое поставили как условие дальнейшей помощи Украине, достигли критической точки.

В то же время CNN сообщал, что в Сенате США договорились о миграционных изменениях, что разблокирует помощь Киеву.

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