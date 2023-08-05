Прокуратура Казахстана предложила штрафовать за ввоз и распространение товаров с символами Z, V и ЧВК "Вагнер".

Власти Казахстана прорабатывают введение запрета на товары с "этнополитизированной символикой" в стране — речь идет в том числе о ЧВК "Вагнер" и буквах Z или V, сообщает Nur.kz.

Генпрокуратура Казахстана отметила, что эти символы стали часто использовать после начала войны в Украине, и они вызывают "неоднозначную реакцию в обществе". Ведомство предлагает штрафовать за ввоз и распространение таких товаров. Прокуратура предложила правительству запретить изготовление, ввоз, перевозку и распространение в Казахстане продукции с символами, которые используются "противоборствующими сторонами в вооруженных конфликтах, в военных или иных насильственных действиях против суверенитета и политического режима другого государства", и ввести за это административную ответственность.

Запрет российской символики "Z" и "V" - что известно

Латинские символы Z и V российские оккупанты наносят на военную технику, которая участвует в войне в Украине.

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Верховная Рада Украины весной 2022 года приняла закон, запрещающий использование этих символов.

А в апреле 2023 года Кабинет министров запретил заказывать и изготавливать в Украине индивидуальные номерные знаки с буквами "Z" и "V", поскольку это намекает на символику оккупантов.

Российская военная символика запрещена также в некоторых других странах, например в Латвии и Германии. Да и в самой России после начала украинского контрнаступления начал терять популярность главный символ военного вторжения в Украину – знак "Z".

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