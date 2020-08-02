В Калифорнии вспыхнули масштабные лесные пожары (фото, видео)

Эвакуированы 7,8 тысячи человек.

В американском штате Калифорния возникли серьезные лесные пожары, которые распространились более чем на 4,8 гектара. Вследствие этого местные власти эвакуировали 7,8 тысячи человек.

Читайте такжеВо Франции горит старинный собор Святых Петра и Павла (фоторепортаж, видео)Об этом пишет CNN.

«Приказ об эвакуации распространяется примерно на 2 586 домов с примерно 7,8 тысячи людей», – говорится в сообщении пожарной службы округа Риверсайд, где бушует стихия.

Лесные пожары начались еще в пятницу, 31 июля. О пострадавших не сообщалось. В результате возгораний было уничтожено семейный дом и две хозяйственные постройки. В местных отелях и средней школе города Бомонт созданы центры эвакуации.

Отмечается, что из-за жаркой погоды, низкой влажности и морских ветров в эти выходные существует большая угроза распространения пожара.

HAPPENING NOW: The Apple Fire has spread to 12,000 acres in Riverside County, California.



One home has been destroyed as evacuation orders remain in place.



DETAILS: https://t.co/bUYj34VtvFpic.twitter.com/IYOIarxlOJ — Preston Phillips (@PrestonTVNews) August 2, 2020

Сейчас огонь укрощают около 375 спасателей на местах пожаров также вертолеты и бульдозеры.

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