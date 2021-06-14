Беннет, выступая накануне в кнессете, заявил, что его правительство будет работать "на благо всех людей", пообещав реформы образования и здравоохранения.

В Израиле сегодня приступило к работе новое правительство без Биньямина Нетаньяху. Новый премьер-министр Нафтали Беннет, состав кабинета которого был утвержден накануне, пообещал, что правительство будет стараться объединить граждан.

В частности, Нафтали Беннет, выступая накануне в кнессете, заявил, что его правительство будет работать "на благо всех людей", пообещав реформы образования и здравоохранения.

В свою очередь, Нетаньяху, 12-летнему правлению которого положила конец оппозиционная коалиция, полон решимости как можно быстрее отстранить от власти правительство Беннета. В офисе Нетаньяху говорят, что бывший премьер полон решимости сменить "опасное правительство".

В понедельник СМИ отметили, что традиционная церемония передачи дел от бывшего премьера нынешнему не была назначена.

Читайте такжеВ Израиле утвердили новое правительство без НетаньяхуКомментируя этот момент, представитель Нетаньяху Топаз Лук заявила, что бывший премьер полон решимости отстранить это опасное правительство как можно скорее. Как именно Нетаньяху планирует это сделать, Лук не сказала.

Позже появилась информация, что передача дел все же состоится: Нетяньяху и Беннет должны встретиться в канцелярии премьер-министра, после чего Нетяньяху соберет оппозицию на первое совещание.

В воскресенье парламент Израиля большинством голосов утвердил новый состав коалиционного правительства. Беннет будет премьер-министром в течение двух лет, а затем уступит это место Лапиду на два года до новых парламентских выборов. За новый кабинет проголосовало 60 депутатов, против - 59. Один человек воздержался, передает Би-би-си.

Беннет и Нетаньяху вели себя достаточно дружелюбно по отношению друг к другу: после голосования бывший премьер подошел к новому и пожал ему руку.

"Это не день траура - это день, когда в демократическом государстве сменилось правительство, вот и все. Мы сделаем все, чтобы никому не нужно было бояться, - заявил Беннет. - А тем, кто сегодня танцует на улице, я хочу сказать - не пляшите на чужом горе. Мы не враги, мы - один народ".

Представители Палестинской автономии равнодушно отнеслись к политическим событиям в Израиле. "Новое правительство неверно называть "правительством перемен", разве что имеется в виду, что в нем больше нет Нетаньяху. Что касается будущей политики новых властей, то мы не ожидаем никаких изменений в нашем отношении, а возможно, станет еще хуже", - сказал глава ПА Махмуд Аббас.

Группировка ХАМАС, контролирующая сектор Газа и отрицающая право Израиля на существование, дала понять, что не намерена менять свою тактику ни при каких условиях.

Мировые лидеры продолжают поздравлять Беннета. Президент США Джо Байден выразил надежду, что правительствам их стран удастся выстроить близкие и долгие отношения.

Однако накануне Биньямин Нетаньяху выразил уверенность, что теперь Белый дом просто будет диктовать Израилю его повестку. "Теперь в стране нет никого, кто сможет говорить Вашингтону "нет", - сказал он.

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Автор: Ирина Погорелая