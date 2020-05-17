В Израиле нашли мертвым китайского посла, который до недавнего времени работал в Украине

По предварительным данным, 57-летний мужчина умер от сердечного приступа.

Посол Китая в Израиле Ду Вэй был найден в воскресенье, 17 мая, мертвым в своей постели, в резиденции в пригороде Тель-Авива.

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Как сообщает Deutsche Welle, полиция была вызвана на место, чтобы установить обстоятельства смерти дипломата.

По данным израильских СМИ, следов насилия обнаружено не было. Предполагается, что 57-летний дипломат скончался от сердечного приступа.

Ду Вэй занял пост посла Китая в Израиле только в феврале, раньше он представлял Китай в Украине. У него остались жена и сын, которые на момент его смерти находились не в Израиле.