Некоторые гробы разбились вследствие падения с высоты – их прибило к берегу.

В результате масштабного оползня части побережья туристического Камольи в Италии под водой оказались более 200 гробов.

Об этом пишет Eminetra.

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Рабочим, находившимся на территории кладбища, удалось спастись за считанные секунды до падения грунта в воду. Они послушались местных жителей, утверждавших, что слышали характерные для крушения земли звуки.

Некоторые гробы разбились вследствие падения с высоты – их прибило к берегу, другие подобрали волны.

Этот район на протяжении многих лет страдал от прибрежной эрозии, в 2018 году стартовал проект по поддержке поверхности скал.

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Автор: УНИАН