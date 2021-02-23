В результате масштабного оползня части побережья туристического Камольи в Италии под водой оказались более 200 гробов.
Об этом пишет Eminetra.
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Рабочим, находившимся на территории кладбища, удалось спастись за считанные секунды до падения грунта в воду. Они послушались местных жителей, утверждавших, что слышали характерные для крушения земли звуки.
Некоторые гробы разбились вследствие падения с высоты – их прибило к берегу, другие подобрали волны.
Этот район на протяжении многих лет страдал от прибрежной эрозии, в 2018 году стартовал проект по поддержке поверхности скал.
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