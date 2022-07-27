Эту скважину впервые запустили еще в 2008 году, однако постепенно работа остановилась.

"Нафтогаз" отремонтировал скважину по добыче газа в Полтавской области. Она способна обеспечивать около 200 тысяч кубометров в сутки.

Об этом сообщает пресс-служба "Нафтогаза" Telegram.

Отмечается, что разведочную скважину впервые запустили еще в 2008 году. Новые залежи обеспечили значительный приток углеводородов, и с того времени скважина дала более 83 млн куб. украинского газа.

Однако со временем она начала уменьшать свой дебит и окончательно остановилась.

Специалисты по геологоразработке и геофизике совместно с департаментом геофизики АО "Укргаздобыча" просмотрели имеющиеся геофизические сведения по скважине и предложили опробовать перспективные горизонты, которые залегают выше ранее эксплуатируемых. После длительного анализа и консультаций "Нафтогаз" провел соответствующий капитальный ремонт.

Напомним, согласно решению Кабмина, "Нафтогаз" должен создать запас газа в подземных хранилищах на отопительный сезон в объеме 19 млрд кубических метров.

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