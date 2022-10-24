В Минобороны РФ утверждают, что его силы готовы выполнять задачи в условиях радиоактивного заражения.

Российская Федерация уже подготовилась к подрыву "грязной бомбы".

Силы и средства Минобороны РФ готовы выполнять задачи после подрыва такой бомбы, сообщило в Telegram пропагандистское "РИА Новости".

"...подрыв радиологического взрывного устройства неизбежно приведет к радиоактивному заражению местности на площади до нескольких тысяч квадратных метров… силы и средства (Минобороны РФ - Ред.) приведены в готовность к выполнению задач в условиях радиоактивного заражения", - отмечается в сообщении.

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Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков утверждает, что угроза якобы применения Киевом "грязной бомбы" налицо, пишет "ТАСС".

"Их недоверие (западных стран - Ред.) к информации, которая была передана российской стороной, не означает, что перестает существовать угроза применения такой "грязной бомбы". Угроза налицо", - заявил спикер журналистам.

РФ обвинила Украину в подготовке к подрыву "грязной бомбы"

23 октября глава Минобороны России Сергей Шойгу в разговоре с турецким коллегой Хулуси Акаром утверждал, что Киев может применить "грязную бомбу".

В этот же день украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что в Европе применить ядерное оружие может только один субъект - Владимир Путин.

Позже представитель Совета национальной безопасности США Эдриенн Уотсон заявил, что предполагаемые опасения РФ по поводу якобы возможного использования украинской стороной "грязной бомбы" откровенно ложные.

Что такое "грязная бомба"

"Грязной бомбой" называют радиологическое рассеивающее устройство. Это радиологическое оружие, в котором совмещены обычная взрывчатка и радиоактивный материал.

"Грязную бомбу" применяют для того, чтобы усложнить жизнь гражданских - территория вокруг зоны взрыва будет загрязнена радиоактивным материалом.

Такое оружие не стоит путать с ядерным. Ядерное оружие способно нанести намного больший вред, чем "грязная бомба".

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