Глава испанского МИДа прибудет в Киев, чтобы продемонстрировать солидарность с Украиной.

Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес, который прибудет с визитом в Украину, заявил, что не рассматривает войну с Россией даже как гипотезу.

Однако Альбарес прибудет в Киев, чтобы продемонстрировать солидарность с Украиной и помочь снизить напряженность в отношениях с Россией, которая сосредоточила войска на совместной границе. Слова министра приводит Reuters.

"Никто не готовится к войне... причина моей сегодняшней поездки в Киев и встречи с моим украинским коллегой, состоит в том, чтобы убедиться, что диалог и дипломатия являются способом разрешения любого спора", — сказал он.

По данным источников издания, Альбарес встретится с украинским министром иностранных дел Дмитрием Кулебой в среду, а в четверг Альбарес должен встретиться с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Читайте такжеВ Минобороны рассказали, как будут защищать Киев от российских самолетов"Все наши усилия направлены на мирное разрешение этого спора, я не рассматриваю войну даже как гипотезу", — сказал Альбарес.

В соответствии с позицией Европейского Союза, премьер-министр Испании Педро Санчес ранее предупредил Россию, что она столкнется с огромными экономическими последствиями, если начнет какое-либо военное вмешательство в Украине.

Напомним, ранее глава украинского МИД Кулеба рассказал, изменилась ли ситуация на границе Украины и выдвинул обвинения в сторону России.

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