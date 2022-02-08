Базовый сценарий РФ в отношении нашей страны заключается в попытках дестабилизировать внутреннюю ситуацию с использованием угрозы силой, отметил глава МИД.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба оценил, какая на сегодня угроза вторжения России в Украину.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время совместной пресс-конференции с министрами иностранных дел Чехии, Австрии и Словакии.

"Ситуация безопасности остается в целом неизменной. Мы не видим никакого отвода со стороны РФ их войск от границы Украины. Не видим пока никаких усилий России по деэскалации. Мы видим, что сейчас базовый сценарий РФ заключается в попытках дестабилизировать внутреннюю ситуацию в Украине с использованием угрозы силой, но еще не самой вооруженной силы", – отметил министр.

При этом Кулеба подчеркнул, что Украина готовится к любому сценарию развития ситуации.

Читайте такжеВ Пентагоне не знают точной даты возможного вторжения России в УкраинуНапомним, 7 февраля министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что вдоль всей границы со стороны РФ, Беларуси и временно оккупированных территорий находятся 140 тыс. российских военных.

Россия продолжает перебрасывать войска в Беларусь на якобы совместные учения, запланированные с 10 по 20 февраля.

6 февраля американская компания Maxar Technologies опубликовала спутниковые снимки относительно деталей российских военных маневров возле украинско-белорусской границы.

Снимки показали, что воинские подразделения, вооруженные ракетами, реактивными системами залпового огня и штурмовиками, развернулись в Беларуси в трех местах вблизи границы с Украиной: Ельске, Речице и Лунинце. Все места находятся в пределах примерно 50 километров от украинской границы.

Спутниковые снимки зафиксировали 15 штурмовиков Су-25 и ЗРК С-400 на аэродроме Лунинец, а также ракеты SS26 и реактивные системы залпового огня вблизи Ельска.

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