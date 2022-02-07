Война с Украиной была бы "ужасной ошибкой" России, считает Пекресс.

Кандидатка в президенты Франции на выборах 2022 года Валери Пекресс призвала Россию отказаться от войны с Украиной.

Такое заявление на русском языке она сделала в эфире телеканала France 2.

"Я хочу сказать гордому русскому народу, что мы должны вместе строить мир в Европе. Начать войну с Украиной было бы ужасной ошибкой", - сказала она.

Пекресс - кандидат от правоцентристской партии "Республиканцы", представители которой дважды становились президентами (Николя Саркози и Жак Ширак).

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Ранее 54-летняя политик работала советницей Жака Ширака. При Николя Саркози возглавляла французское Министерство образования и науки. Кроме этого, занимала должность министра бюджета и государственных счетов в правительстве бывшего премьер-министра Франсуа Фийона.

На протяжении последних 7 лет Пекресс - президент совета региона Иль-де-Франс от партии "Республиканцы".

Как сообщалось, действующий французский президент Эммануэль Макрон 8 февраля встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским. Перед этим, 7 февраля, Макрон встретится в Москве с президентом РФ Владимиром Путиным.

Макрон хочет добиться подписания соглашения о "новом балансе", направленном на усмирение Путина и защиту Европы.

Отметим, французский президент ранее призвал к восстановлению отношений с Россией, а в январе он заявил, что ЕС должен начать собственный диалог с Москвой, а не полагаться на Вашингтон.

Тем временем правительство США вновь предупредило, что Россия в любой момент может вторгнуться в Украину.

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