Подвесной мост был популярной туристической достопримечательностью.

По меньшей мере 60 человек погибли в результате обрушения моста в штате Гуджарат на западе Индии.

Об этом сообщили местные власти, передает Би-би-си.

"На данный момент подтверждено 60 смертей", - сказал член нижней палаты индийского парламента Мохан Кундария.

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Мост через реку Мачху в городе Морби рухнул всего через несколько дней после того, как был открыт после полугодового ремонта. В момент обрушения на нем могли находиться сотни людей.

На кадрах, снятых после обрушения моста, видно, как десятки людей цепляются за тросы и остатки конструкции, пока спасатели пытаются им помочь. Некоторые взобрались на сломанную конструкцию, чтобы попытаться добраться до берегов реки.

Министр внутренних дел штата Харш Сангхави сообщил, что более 150 человек находились на узком вантовом мосту, который привлекает множество туристов во время праздничного сезона в Индии, когда отмечают праздники Дивали и Чхат Пуджа.

Подвесной мост был популярной туристической достопримечательностью. 230-метровое сооружение было построено во времена британского правления в XIX веке.

Премьер-министр Нарендра Моди сказал, что поручил главному министру штата срочно мобилизовать команды для спасательной операции. Моди сказал, что глубоко опечален трагедией. Он объявил, что пострадавшим, а также ближайшим родственникам погибших выплатят компенсации.

Трагедии в Индии

Весной самый мощный за последние 20 лет циклон накрыл западное побережье Индии. Жертвами стихии стали 12 человек. 150 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома. Ураган уничтожил сотни домов, вырвал с корнем деревья и оставил без электроснабжения целые поселения.

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