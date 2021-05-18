Жертвами стихии стали уже 12 человек.

Самый мощный за последние 20 лет циклон накрыл западное побережье Индии.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Как отмечается, жертвами стихии стали уже 12 человек. 150 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома.

Циклону дали имя Туактаэ. Порывы ветра достигают 160 км в час. Ураган успел раздробить сотни домов, вырвал с корнем деревья и оставил без электроснабжения целые поселения. Аэропорты, порты и железная дорога приостановили работу. А на море продолжается спецоперация по спасению нескольких сотен человек, которые застряли на баржах.

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Автор: Екатерина Лиманская