Воздух в городе буквально опасен для жизни

Верховный суд Индии обязал власти города Нью-Дели закрыть офисы и учебные заведения, а работников и учеников перевести на дистанционку. Причиной тому стал токсичный смог.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

В индийской столице индекс качества воздух находится на отметке 343. При этом опасным для человека считается показатель 50. По словам ученых, дышать таким воздухом – это как выкуривать до полусотни сигарет в день.

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Из-за грязного воздуха жители города и окрестностей стали чаще обращаться к врачам с жалобами на проблемы с дыхательной системой. Особенно опасен смог для детей, он провоцирует у них астму и вызывать кислородное голодание.

Как ранее сообщал УНИАН, на юге Индии и на Шри-Ланке проливные дожди унесли жизни более 40 человек. По словам официальных лиц, тысячи людей в низинных районах были переведены в безопасные места. Школы и колледжи пришлось закрыть, а движение некоторых поездов приостановить.

Автор: Анастасия Горбачева