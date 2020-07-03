В Греции – протесты из-за законопроекта о регулировании протестов (фото)

Некоторые демонстранты называли законопроект «гадостью», другие держали тематические плакаты.

В центре Афин собрались тысячи греков с требованием к парламентариям не одобрять законопроект, который позволит правительству регулировать уличные протесты.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на местные СМИ.

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Некоторые демонстранты называли законопроект «гадостью», другие держали тематические плакаты.

Законопроект предусматривает назначение организатора митинга, который будет поддерживать связь с полицией, и вводит ограничения на протесты с небольшим количеством участников. В то же время людей, которые проявляют насильственное поведение, будут штрафовать.

Организатор будет отвечать за любой ущерб или убытки, причиненные протестующими.

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