В Греции – протесты из-за законопроекта о регулировании протестов (фото)
В центре Афин собрались тысячи греков с требованием к парламентариям не одобрять законопроект, который позволит правительству регулировать уличные протесты.
Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на местные СМИ.
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Некоторые демонстранты называли законопроект «гадостью», другие держали тематические плакаты.
Законопроект предусматривает назначение организатора митинга, который будет поддерживать связь с полицией, и вводит ограничения на протесты с небольшим количеством участников. В то же время людей, которые проявляют насильственное поведение, будут штрафовать.
Организатор будет отвечать за любой ущерб или убытки, причиненные протестующими.
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