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В Греции – протесты из-за законопроекта о регулировании протестов (фото)

12:52, 03 июля 2020
Мир
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ekathimerini.com

В центре Афин собрались тысячи греков с требованием к парламентариям не одобрять законопроект, который позволит правительству регулировать уличные протесты.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на местные СМИ.

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Некоторые демонстранты называли законопроект «гадостью», другие держали тематические плакаты.

Законопроект предусматривает назначение организатора митинга, который будет поддерживать связь с полицией, и вводит ограничения на протесты с небольшим количеством участников. В то же время людей, которые проявляют насильственное поведение, будут штрафовать.

Организатор будет отвечать за любой ущерб или убытки, причиненные протестующими.

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