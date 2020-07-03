Правительство Франции ушло в отставку в полном составе

Решение уйти в отставку принято после проигрыша президентской партии на местных выборах.

Французское правительство уходит в отставку в полном составе после провала партии президента на местных выборах.

Об этом говорится в сообщении Елисейского дворца, опубликованном в пятницу, 3 июля, передает DW.

Согласно сообщению, президент Франции Эммануэль Макрон уже принял заявление об отставке, которую ему передал глава правительства Эдуар Филипп. Впрочем, последний будет исполнять обязанности главы правительства как минимум до формирования нового кабинета министров.

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В сообщении Елисейского дворца не сообщается, имеет ли Макрон намерен предложить Филиппу место в следующем правительстве. Однако премьер-министр на прошлых выходных победил на выборах мэра города Гавр. Хотя, несмотря на участие в выборах, он говорил, что собирается оставаться на посту главы правительства, пока Макрон будет доволен его работой.

Впрочем, уже тогда французские СМИ сообщали о желании президента Франции переформатировать правительство на фоне кризиса, который вызвала пандемия COVID-19, чтобы сделать его более "зеленым" и социально ориентированным. После неудачи, которую партия Макрона "Республика на марше" потерпела на местных выборах, состоявшихся во Франции в минувшее воскресенье, эти обсуждения только усилились.

Как сообщал УНИАН, издание Politico ранее написало, что Франция может пойти по стопам Украины на выборах президента, ведь комедийный актер-аутсайдер претендует на французское президентское кресло, и у него есть неплохие шансы занять его.

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