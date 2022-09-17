Россия специально запустила фейк о ленд-лизе, чтобы посеять среди украинцев панику и "зраду".

Украинцам не стоит ждать начала ленд-лиза 1 октября. Конкретных дат никто из официальных лиц США не называл, а привязка к конкретной дате - очередной фейк россиян. В КГБ специально пытаются посеять "зраду" и панику.

Об этом рассказал капитан 1-го ранга ВМС США в отставке Генри Табах.

Так, многие начали беспокоиться из-за того, что уже скоро наступит 1 октября, а Украина так ничего и не получила в рамках ленд-лиза. Однако привязки к этой дате делать не стоит, так как это лишь на руку РФ. Страна-агрессор старается настроить Украину против Запада, а потому намеренно распространяет фейки о ленд-лизе.

"Где вы взяли 1 октября? Я знаю. Это запустил майор КГБ Швец, привязал это к финансовому году, хотя никакие финансы не привязаны к ленд-лизу, он и сделан так для этого. Уже 20 наших очень известных людей, включая генерала Кларка, генерала Фергюссона... И представитель даже президента США Курт Волкер написали письмо открытое, обращаясь к американскому народу, говоря, что ленд-лиз - воля американского народа... Но нигде, ни в каком законе у нас не прописано, что это (начало ленд-лиза - УНИАН) - 1 октября", - подчеркнул Табах.

Что такое ленд-лиз

Закон о ленд-лизе, среди прочего, расширяет полномочия президента США в соглашениях по поставкам военной помощи Украине. Фактически, позволяет отдавать в долг или в лизинг военное оборудование по упрощенным процедурам экспортного контроля.

Он позволяет Белому дому предоставлять Украине оружие, технику, боеприпасы и продукцию двойного назначения по ускоренной процедуре, то есть не дожидаясь специального выделения средств для этого Конгрессом США.

В последний раз программа ленд-лиза действовала во время Второй мировой войны, когда американскую военную помощь поставляли противникам нацистской Германии, прежде всего Великобритании и СССР.

Ленд-лиз для Украины: что известно

Ранее УНИАН уже сообщал, что 9 мая президент США Джо Байден подписал закон о ленд-лизе для Украины. Украинская сторона сможет получить военную технику и вооружение в аренду, а заплатить за них уже после победы над Россией, или просто отдать уцелевшую технику назад.

Эксперты уверены, что оружие по ленд-лизу, которое получит Украина, радикально измененит соотношение сил. Поэтому сейчас Москва пытается использовать возможность, и захватить еще больше территорий на Донбассе.

УНИАН уже рассказывал, на какую поддержку от данного ленд-лиза может рассчитывать Украина.