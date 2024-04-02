Злоумышленник оказался несовершеннолетним. Его задержала полиция.

В Финляндии произошла стрельба в школе. Трое детей получили ранения.

Как сообщает Sky News со ссылкой на полицию, стрельба произошла в начальной школе Viertola в Вантаа. Все участники были несовершеннолетними, включая злоумышленника. Неизвестно, был ли стрелок учеником этой школы.

Пострадавших доставили в больницу. Инициатор стрельбы задержан. Финская телекомпания MTV Uutiset сообщила, что на месте происшествия были экстренные службы, включая вооруженных полицейских.

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Некоторые дети спрятались во время нападения, а другие стали свидетелями. Дети рассказали об инциденте родителям по мобильному телефону.

"Непосредственная опасность миновала", - сказал директор школы Сари Лаасила.

В школе, расположенной на окраине финской столицы Хельсинки, учится около 800 учеников с первого по девятый класс - в возрасте от семи до 16 лет. Местных жителей попросили держаться подальше от этого района.

Стрельба в школе - резонансные события со всего мира

В мае 2022 года 18-летний ученик средней школы Ювальда в штате Техас Сальвадор Рамос открыл огонь по ученикам, убив 14 человек и ранив двух полицейских. У парня с собой были пистолет и винтовка. Тогда же Байден обратился к нации, призвав граждан молиться за жертв и противостоять "вооруженному" лобби.

В том же году мужчина в черном устроил стрельбу в российском Ижевске. В результате нападения погибли 9 человек - 5 школьников, два охранника и учителя. Еще 20 человек получили ранения.

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