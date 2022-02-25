Представитель ЕС отметил, что четкая цель войны Путина в Украине неизвестна, кроме как, наверное, разрушить ее.

В Европейском Союзе считают, что президент Российской Федерации Владимир Путин ведет себя со своими войсками в Украине как "нацист" и может совершить "геноцид".

Об этом сообщил сегодня на брифинге в Брюсселе спикер по иностранным делам и политике безопасности Европейской комиссии Петер Стано.

По его словам, никто не знает цель Путина.

"Поскольку это настолько иррационально, настолько неоправданно, непонятно, что очень трудно понять, какова цель. Я имею в виду, что мы можем видеть, куда она (цель) направляется, потому что, по сути, он хочет разрушить Украину, он хочет отнять независимость у Украины, он хочет причинить вред и страдания украинскому народу. Это абсолютно безжалостно. Это нецивилизованно. Этому не место в Европе в 21-м веке", - подчеркнул Стано.

"Но он (Путин) никогда не объявлял свою общую или окончательную цель. Он всегда говорит что-то о предупреждении геноцида, что является полной бессмыслицей, поскольку он совершает геноцид, или он собирается совершить геноцид. Он говорит о денацификации Украины, но он ведет себя, как это делали нацисты", - сказал Стано.

Как сообщал УНИАН, вторые сутки российские оккупанты продолжают наступательную операцию против Украины с применением высокоточного оружия дальнего действия и оперативно-тактической авиации. Войска РФ атаковали со стороны Донбасса, Крыма и белорусской границы. Украинские защитники дают им отпор.