Согласованные правила позволят государствам-членам и энергетическим компаниям совместно покупать газ на мировых рынках.

Министры энергетики стран-членов Евросоюза на встрече договорились, что из контрактов на совместную закупку будет исключен российский газ.

"Страны-члены подчеркнули, что российский газ будет исключен из совместных закупок", - говорится в заявлении, обнародованном Советом ЕС.

Европейские министры энергетики достигли политической договоренности о начале совместных закупок природного газа, а также о более срочных мерах для преодоления ценового кризиса на газовых рынках.

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Согласованные правила позволят государствам-членам и энергетическим компаниям совместно покупать газ на мировых рынках. Ожидается, что объединение спроса на уровне ЕС обеспечит лучшее влияние стран ЕС на покупку газа на мировых рынках.

"ЕС уже успел заполнить хранилища газа, чтобы обеспечить поставки на эту зиму. Сегодня мы сделали важный шаг для обеспечения поставок и на следующую зиму. Чрезвычайные меры помогут нам использовать силу и преимущества нашего общего рынка и совместно обеспечить достаточные поставки газа на следующий год. Это посылает правильный сигнал рынку и укрепляет наши механизмы солидарности в случае настоящей чрезвычайной ситуации", - сказал Йозеф Сикела, министр промышленности и торговли Чехии, которая сейчас председательствует в Совете ЕС.

Новые правила должны создать возможности для стран-членов ЕС и их энергетических компаний совместно покупать газ на мировых рынках. Государства должны получить через этот механизм 15% всего газа, необходимого для заполнения своих газохранилищ в 2023 году - около 13,5 млрд кубометров.

В то же время, министры не смогли договориться по предложению Еврокомиссии о механизме ограничения цены на газ и отложили официальное принятие решения по этому поводу до середины декабря.

Война в Украине и ситуация с газом

31 августа "Газпром" приостановил поставки газа в Европу по "Северному потоку-1".

2 сентября "Газпром" объявил о полной остановке прокачка газа по трубопроводу "Северный поток-1" на неопределенный срок.

14 сентября ЕС ответил на газовый шантаж Путина.

26 сентября появилась информация об утечках газа на "Северном потоке". 27 сентября стало известно о взрывах в районе утечки.

28 сентября страны ЕС потребовали немедленно ограничить цену на газ.

1 октября стало известно о том, что "Газпром" прекратил поставки газа в Италию. Кроме того, 1 октября "Газпром" сократил поставки газа в Молдову.

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