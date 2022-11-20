Цель Египта заключается в том, чтобы попытаться уменьшить количество природного газа, необходимого для производства электроэнергии на 15% и отправить этот избыток покупателям в Европе.

На девятом месяце полномасштабного российского вторжения в Украину Египет пытается поставлять больше природного газа в Европу.

Как сообщает WSJ, Египет пытается сократить внутреннее потребление энергии, что является частью усилий по наполнению государственной казны в условиях экономического кризиса.

Как отмечается в материале, цель Египта состоит в том, чтобы попытаться уменьшить количество природного газа, необходимого для производства электроэнергии на 15% и отправить этот избыток покупателям в Европе, которые платят за сжиженный природный газ больше всего.

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В августе премьер-министр Египта Мустафа Мадбули заявил, что экономия 15% внутреннего производства электроэнергии принесет доход в размере 450 млн долларов в месяц от дополнительного экспорта газа.

Война в Украине и ситуация с газом:

31 августа "Газпром" приостановил поставки газа в Европу по"Северному потоку-1".

2 сентября "Газпром" объявил о полную остановку прокачка газа по трубопроводу "Северный поток-1" на неопределенный срок.

На фоне остановки российского газопровода "Северный поток" спотовая цена газа в Европе утром 5 сентября подскочила на 30% почти до 2900 долларов за тысячу кубометров.

6 сентября президент Франции Эммануэль Макрон поддержал предложенные Еврокомиссией варианты ограничения цены на российский газ.

14 сентября 2022 года ЕС ответил на газовый шантаж Путина. 26 сентября появилась информация об утечках газа на "Северный поток". 27 сентября стало известно о взрывах в районе утечки.

28 сентября 2022 года страны ЕС потребовали немедленно ограничить цену на газ.

1 октября стало известно о том, что "Газпром" прекратил поставки газа в Италию. Кроме того, 1 октября 2022 года "Газпром" сократил поставки газа в Молдову.

8 ноября 2022 года Турция начала платить за российский газ в рублях.

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