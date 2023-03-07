Европейский политик отметил, что уже никто не может говорить, что вступление Украины "приблизит НАТО к России"

Членство Украины в Североатлантическом альянсе – одно из условий архитектуры безопасности в Европе. Вступление в НАТО возможно после завершения войны.

Президент Европейской народной партии Манфред Вебер заявил, что отказ Украине в предоставлении ПДЧ в ходе саммита Альянса в Бухаресте в 2008 году было ошибкой.

"Если сейчас мы пригласили в НАТО Финляндию и Швецию - то для меня фундаментально ясно, что Украина имеет ровно то же право! У Финляндии около 1400 километров границы с Россией, поэтому извините, но теперь уже никто не может говорить, что вступление Украины "приблизит НАТО к России", - объяснил политик в интервью изданию "Европейская правда".

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При этом он напомнил, что "для расширения НАТО нам нужен мир", поэтому Украина должна пережить войну, чтобы вступить в Альянс.

"Государства в войне не могут присоединиться к НАТО. Однако я не представляю себе долгосрочной архитектуры безопасности в Европе, при которой Украина не была бы членом НАТО", - указал Вебер.

Кроме того, он подчеркнул, что одним из критериев для вступления в НАТО - укрепление государством безопасности Альянса, что Украина делает уже сегодня, сдерживая ужасную российскую машину войны. Также Вебер уверен, что Киев соответствует ценностям Альянса.

Украина в НАТО - что известно

В сентябре 2022 года Украина подала заявку на членство в НАТО в ускоренном порядке. При этом все время звучат заявления о том, что Украина станет частью Североатлантического альянса.

Так, 15 февраля в Альянсе заявили, что Украина станет членом НАТО, "но это долгосрочная перспектива" после победы в войне с Россией.

В свою очередь секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что членство Украины в НАТО - залог безопасности нашей страны.

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