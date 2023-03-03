По его словам, в первую очередь безопасность Украины зависит от граждан, современного вооружения и ВСУ.

Секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что полноправное членство Украины в НАТО станет определенным залогом безопасности нашей страны.

"Полноправное членство нашей страны в НАТО - это определенный залог нашей безопасности. Но, и я это подчеркиваю, полноправное членство. Сейчас некоторые начинают продвигать тезисы о каком-то миксе, о каком-то мягком вхождении и тому подобное. В современном мире оно так не работает", - пояснил он в интервью "РБК-Украина".

По словам Данилова, залог безопасности Украины в первую очередь - это украинцы, ВСУ и наличие современного вооружения.

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"Полноправное вхождение в НАТО - это залог нашей безопасности. Но прежде всего залог нашей безопасности - это наш народ, наши Вооруженные силы и физическое наличие высококачественного современного оружия 21 века", - подытожил секретарь СНБО.

Вступление Украины в НАТО

В начале сентября Украина подала заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Тогда генсек Альянса Йенс Столтенберг отметил, что решение о вступлении должны одобрить все 30 стран-членов блока.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина хотела бы иметь гарантии безопасности на пути в НАТО. По его словам, Украина уже продемонстрировала свою мощность на поле боя.

Позже Столтенберг сказал, что страны-члены НАТО согласились с членством Украины, однако это "долгосрочная перспектива".

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