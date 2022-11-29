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В Европе обезвредили масштабный кокаиновый суперкартель

Ирина Погорелая

09:11, 29.11.22
4 мин. 26
В Европе накрыли крупнейший наркокартель \ фото ua.depositphotos.com

Полиция объявила о ликвидации наркотического "суперкартеля", контролировавшего около трети всех поставок кокаина в Европу.

По данным полицейского агентства ЕС (Европол), в рамках операции "Свет пустыни" были задержаны в общей сложности 49 человек их шести европейских стран, сообщает Би-би-си.

Есть среди них и один гражданин Великобритании - именно его подозревают в руководстве всей операцией.

Видео дня

За два года следствия только в рамках этого дела полицией было изъято более 30 тонн наркотиков, сообщает Европол. В полицейском агентстве подчеркнули, что операция "Свет пустыни" - результат тесного сотрудничества правоохранительных органов сразу пяти стран: Бельгии, Испании, Нидерландов, Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ и) Франции.

Особой ценностью для властей обладали шестеро арестованных - в том числе и тот самый британский гражданин, который, по сообщениям испанской полиции, проживал на побережье Коста-дель-Соль.

По данным Европола, наркоторговцы сформировали "разветвленную преступную сеть, занимающуюся оборотом наркотиков и отмыванием денег в особо крупном размере".

Столь же масштабной была и проведенная полицейская операция.

В основном следствие фокусировалось на канале поставок кокаина из Южной Африки через Нидерланды. Основные аресты по этому делу были проведены в прошлом году.

Остальных подозреваемых задержали в период между 8 и 19 ноября, в ходе тщательно скоординированных рейдов в шести странах.

Видео, размещенное на странице агентства в YouTube, показывает, как группы следователей с собаками-ищейками обыскивают дома, у которых припаркованы роскошные автомобили, однако были ли изъяты какие-либо активы в ходе задержания, не уточняется.

Британец, подозреваемый в руководстве "суперкартелем", чудом избежал ареста в Испании, после чего перебрался в Дубай, говорится в заявлении Гражданской гвардии страны.

Впрочем, руководить картелем он, по всей видимости, продолжал и из ОАЭ.

Европол заявил, что новое соглашение с ОАЭ позволило детективам получить доступ к разведданным и арестовать преступников, ранее находившихся вне досягаемости.

Анонимный источник в Европоле сообщил информационному агентству Франс-пресс, что среди задержанных есть и еще одна "крупная рыба" из Нидерландов - предположительно связанный с высокопоставленным голландским криминальным авторитетом Ридуаном Таги.

Голландская прокуратура заявила, что потребует экстрадиции подозреваемых из ОАЭ, которым теперь предъявлены обвинения в крупномасштабном обороте наркотиков и отмывании денег.

Эксперты приводят безрадостную статистику: примерно на протяжении последнего десятилетия кокаин в Европе год от года становится все доступнее..

А вместе с этим растет и число связанных с его употреблением преступлений, связанные с употреблением или хранением кокаина, также растут: по оценкам, в прошлом году этот наркотик в Европе употребляли 3,5 млн взрослых.

Ранее в этом месяце полиция Испании провела серию рейдов, в результате которых была обнаружена и изъята самая крупная из когда-либо найденных партия каннабиса.

Найденная уже упакованной, марихуана была эквивалентна примерно 1,1 млн растений.

Впрочем, ведущий эксперт по наркополитике и исполнительный директор благотворительной организации Release Ниам Иствуд предположил, что операция "Свет пустыни" вряд ли окажет на рынок кокаина в Европе значительное влияние.

Антинаркотические операции в Европе

В ходе предыдущей международной полицейской операции 2020 года, в результате которой была уничтожена мобильная сеть и производитель модифицированных смартфонов EncroChat, используемых организованными преступными группировками, в Великобритании было изъято 20 тонн наркотиков.

"Тогда это называли самой масштабной и глубокой британской операцией по борьбе с серьезной организованной преступностью, - напоминает Иствуд. - Однако кокаин и другие наркотики остаются по-прежнему легко доступны по всей стране".

На днях стало известно, что на территории десяти европейских стран, в частности Германии, правоохранители провели операцию против крупной международной преступной сети - в итоге задержано 44 человека.

торговля наркотикамиЕвропол
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