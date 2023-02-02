Она будет стоять там до победы Украины.

В эстонском городе Тырва установили огромную песчаную скульптуру президента Украины Владимира Зеленского.

Скульптура находится в парке Свободы, сообщает премьер-министр Эстонии Кая Каллас на своей странице в Instagram. Она отметила, что жители города открыли парк в июне прошлого года и пообещали, что статуя будет стоять там до победы Украины в войне.

"Поддержка эстонцами Украины непоколебима - признаки этого повсюду в Эстонии. Местные жители в Тырве устроили Парк свободы, посвященный Украине, с монументальной песчаной скульптурой президента Зеленского. Они полны решимости оставить его там до тех пор, пока Украина не выиграет войну", - написала Каллас.

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Позиция Эстонии в войне

Как известно, страна с самого начала полномасштабного вторжения РФ оказывает Украине помощь и призывает других это делать.

Еще до 24 февраля они передали Украине противотанковые ракеты Javelin, а в марте первыми призвали ООН закрыть небо Украины.

В апреле парламент Эстонии признал, что Россия совершила геноцид против украинского народа. Страна передала Украине пакет помощи, в которой вошли противотанковые ракеты, гаубицы, противотанковые мины и другое оружие.

Недавно стало известно, что правительство Эстонии может предоставить Украине военную помощь на сумму 113 миллионов евро.

23 января в Эстонии заявили, что отдают Украине все свои 155-мм гаубицы.

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