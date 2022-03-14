Это первое решение от парламента страны, входящей в ЕС и НАТО.

В Парламенте Эстонии приняли решение призвать НАТО закрыть небо над Украиной от агрессора - России.

Об этом сообщил спикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук.

"От себя лично, от украинских парламентариев, от всего народа искренне благодарю Спикера Парламента Эстонской Республики Jüri Ratas и всех депутатов за смелость и преданность Украине. Это решение должно стать примером решительности для других парламентов мира. Ведь парламентарии – это представители народа. А народы мира требуют решительных действий по установлению мира и закрытию неба над Украиной", - написал Руслан Стефанчук.

Напомним, Зеленский призвал НАТО закрыть небо над Украиной. Президент напомнил, что в прошлом году предупреждал лидеров НАТО о том, что если не будет жестких превентивных санкций против РФ, она пойдет войной.

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