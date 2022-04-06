Украине переданы военные шлемы, бронежилеты, средства связи, дроны, приборы ночного видения, лазерные дальномеры, медицинские товары и одежда химзащиты.

Эстония передала Украине очередной транш военной помощи, в которую вошли противотанковые ракеты, гаубицы, противотанковые мины и другое оружие.

Об этом сообщает Посольство Эстонии в Украине в социальной сети Facebook.

"Эстония передала Украине противотанковые ракеты, гаубицы, противотанковые мины, безоткатные противотанковые орудия, автоматическое оружие, боеприпасы, одноразовые гранатометы и ручные гранаты", - говорится в сообщении.

Кроме этого, эстонские предприниматели в сотрудничестве с государственными учреждениями и Вооруженными силами Эстонии передали украинским военным шлемы, бронежилеты, средства связи, дроны, приборы ночного видения, лазерные дальномеры, медицинские товары и одежда химзащиты.

"Чтобы Украина оставалась свободной, нужно еще больше. Эстония призывает все европейские страны предоставить Украине необходимое вооружение, военную и гуманитарную помощь, политическую поддержку, а также усилить санкции против России и прекратить прямо или косвенно поддерживать экономику РФ", - сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что Польша, Латвия, Литва и Эстония начнут процесс полной изоляции от РФ, закрыв свои наземные пути для доставки товаров в Россию.

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