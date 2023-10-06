Судно направлялось в украинский порт Вилково и наткнулось на мину в румынских водах.

Грузовое коммерческое судно Kafkametler под турецким флагом подорвалось на мине в Черном море у берегов Румынии. Судно получило незначительные повреждения, экипаж не пострадал, сообщает Reuters со ссылкой на источники в морских службах и службах безопасности.

По данным британской компании морской безопасности Ambrey, инцидент произошел в 9:20 утра в четверг в 11 морских милях к северу от города Сулина в Румынии. "Судно на короткое время бросило якорь, чтобы оценить ущерб. В 12.10 судно возобновило плавание", - заявили в компании.

Reuters отмечает, что это первый инцидент за несколько месяцев, когда корабль наткнулся на морскую мину. Ранее страховщики включили регион Черного моря в список зон повышенного риска, где плавучие мины по-прежнему представляют собой опасность.

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Источник в правительстве Украины подтвердил, что судно подорвалось на мине, добавив, что "вероятно, это была мина времен Второй мировой войны или десантная мина, оставленная там в прошлом году".

Йорук Исик, глава консалтинговой компании Bosphorus Observer, сославшись на осведомленность в этом вопросе, отдельно сообщил агентству Reuters, что судно получило незначительные повреждения балластной цистерны, экипаж не пострадал.

Как показало отслеживание судов поставщика морской аналитики MarineTraffic, в 21:20 по Гринвичу в четверг Kafkametler бросил якорь в проливе Дуная недалеко от украинского терминала Вилково.

"Ambrey заявила в четверг, что инцидент произошел в тот же день, когда компания "проинформировала своих клиентов о вероятной установке дополнительных морских мин российскими военно-морскими силами с целью сорвать экспорт зерна из Украины", – пишет Reuters.

Минная опасность в Черном море

Как писал УНИАН, в июле Россия вышла из соглашения, поддержанного ООН, которое позволяло Украине отправлять зерно по безопасному маршруту в Черном море. После этого Украина создала временный "гуманитарный коридор" для грузовых судов, а с августа несколько судов покинули украинские черноморские порты.

На этой неделе украинские военные сообщили, что Россия может использовать морские мины для поражения гражданских судов в Черном море.

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