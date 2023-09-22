Также в Силах обороны поделились информацией о том, как вражеский флот скрывается в акватории Черного моря за гражданскими судами.

Российские захватчики бомбят остров Змеиный, чтобы, в частности, навредить гражданскому судоходству.

Как сообщила на брифинге руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк, в направлении Змеиного враг пытается демонстрировать свое господство путем использования тактической авиации со сбросом управляемых авиабомб. При этом, он держит самолеты на расстоянии, которое недостижимо для противовоздушной обороны ВСУ.

"Они (оккупанты – УНИАН) пытаются вредить гражданскому судоходству, сбрасывая там управляемые авиабомбы... Напомню, что районы вокруг острова могут быть заминированы морскими минами, а сброс там управляемых авиабомб может повлечь дополнительную детонацию", - подчеркнула Гуменюк.

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Она добавила, что Силы обороны пытаются развернуть и обеспечить функционирование гуманитарного морского транспортного коридора, и это не дает врагу покоя.

В то же время, по ее словам, очевидно, что мировое сообщество доверяет Силам обороны Украины. Доказательство этому - судовладельцы уже начали пользоваться гуманитарным морским коридором, который предложили ВМС ВСУ.

Также Гуменюк прокомментировала общую ситуацию в акватории Черного моря, отметив, что она остается достаточно напряженной, хотя враг и понимает, что не может быть уверенным в безопасности своего военного флота.

"Они пытаются скрываться за гражданским судоходством, создав тот же район просмотра неподалеку Керченского пролива. Накапливают там гражданские суда, за которыми прячутся...", - рассказала она.

Руководитель пресс-центра уточнила, что район, который условно можно обозначить как восточное побережье Крыма, в направлении Новороссийска, российские оккупанты пока считают для себя более менее безопасным.

Атаки россиян на Змеиный

Российская армия часто наносит удары по острову Змеиный. Однако ВСУ дают ответ, например, недавно вблизи острова украинские защитники уничтожили многофункциональный вражеский дрон "Форпост", стоимость которого составляет около 6 миллионов долларов. Такой дрон способен не только вести разведку, но и подсвечивать лазером цели для высокоточных боеприпасов.

Остров Змеиный: что стоит о нем знать

Остров Змеиный (Одесская область) - один из важнейших стратегических объектов акватории Черного моря. Российские военные оккупировали его в феврале 2022 года. В конце июня 2022 года Змеиный удалось освободить. На этом острове захватчики пытались, в частности, обустроить комплекс "прикрытия" своего флота, который стал достаточно уязвимым после поражения флагмана – крейсера "Москва".

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