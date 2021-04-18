Вице-премьер, министр промышленности и торговли Чехии Карел Гавличек считает маловероятным участие российской стороны в тендере на строительство нового блока на АЭС "Дукованы".
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Как сообщает "Европейская правда", такое заявление министр сделал в программе Partie на телеканале Prima.
В марте Минпромторг Чехии объявил, что начнет оценку безопасности заявителей на поставку для электростанции "Дукованы", среди которых и российский "Росатом".
Однако новости о причастности РФ к пожару на складах боеприпасов в комплексе Врбетице в 2014 году меняют ситуацию. Российской компании предположительно не разрешат участвовать в тендере.
"Я не могу представить, чтобы "Росатом" в этот момент был включен в оценку безопасности", - заявил Гавличек.
Он прогнозирует, что правительство рассмотрит данный вопрос в понедельник.
Скандал между Чехией и Россией
- Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил об обоснованных подозрениях в причастности российских спецслужб к взрывам складов боеприпасов в Чехии в 2014 году.
- Министерство иностранных дел Чехии выслало из страны 18 российских дипломатов. По информации МИД, 18 дипломатов РФ были идентифицированы как сотрудники российских спецслужб.
- В то же время чешская полиция объявила о розыске двух российских граждан, которые использовали паспорта на имя Александра Петрова и Руслана Боширова во время посещения 11-16 октября 2014 года Праги и Злинского края.
- По данным чешских СМИ, взрыв на складах боеприпасов в чешском комплексе Врбетице в 2014 году вероятнее всего был устроен российскими агентами, чтобы сорвать поставки оружия. В частности - для силовых подразделений Украины.
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