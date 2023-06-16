Слова о необходимости "пристального наблюдения", о которой говорил Павел, относились только "к тем, у кого есть факторы риска".

Пресс-служба президента Чехии Петера Павела уточнила его слова о необходимости "пристально следить" за россиянами в Европе.

Как заявила пресс-секретарь политика Маркета Ржехакова, "президент никоим образом не имел в виду интернирование или какое-либо преследование" российских граждан.

Она утверждает, что слова о необходимости "пристального наблюдения", о которой говорил Павел, относились только "к тем, у кого есть факторы риска".

Ссылка на японских граждан в США, интернированных во время Второй мировой войны, по ее словам, была сделана лишь "в контексте того, что ограничительные меры в отношении граждан враждебных стран не являются чем-то новым и применялись в прошлом, хотя и более жестко".

Высказывание Павела о россиянах - детали

Президент Чехии Петр Павел заявил, что не только Владимир Путин, но все российское общество несет ответственность за войну в Украине. Западные спецслужбы должны приглядывать за россиянами, эмигрировавшими на Запад.

Так, чешский лидер раскритиковал популярный в странах Запада нарратив о том, что ответственность за нападение России на Украину несет лично Путин, а не российский народ в целом.

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