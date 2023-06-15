Петр Павел отвергает тезис о том, что ответственность за войну несет только Кремль, а не весь российский народ.

Не только Владимир Путин, но все российское общество несет ответственность за войну в Украине. Западные спецслужбы должны приглядывать за россиянами, эмигрировавшими на Запад. Такое мнение высказал президент Чехии Петр Павел в интервью украинской редакции "Радио Свобода".

Так, чешский лидер раскритиковал популярный в странах Запада нарратив о том, что ответственность за нападение России на Украину несет лично Путин, а не российский народ в целом.

"Этот довод не выдерживает критики. Если посмотреть на поддержку, которой пользуется Путин среди российского населения, когда мы видим, сколько людей поддерживают войну, сколько людей призывает распространить войну на другие страны, мы должны называть эту войну российской войной", – считает Павел.

Также чешский президент призывает более осторожно относиться к гражданам РФ, переехавшим на Запад, даже если они не согласны с действиями России в Украине.

"Пока война продолжается, меры безопасности в отношении граждан России должны быть более жесткими, чем при нормальных условиях. Все россияне, живущие в западных странах, должны больше быть под наблюдением по сравнению с прошлым. Потому что они граждане страны, которая ведет агрессивную войну", – заявил он.

По словам чешского президента, за россиянами в Европе должны присматривать спецслужбы.

Россияне в Европе – последние новости

Российская диаспора в Европе весьма неоднородна. Хотя многие бывшие россияне уверяют, что в нынешней войне они сочувствуют Украине, есть среди них и те, кто активно поддерживает российскую агрессию. Особенно активны такие россияне в Германии. Там они даже устраивают пропутинские митинги, на которых призывают Запад отдать России Украину на полное растерзание.

Также известно, что российские граждане участвуют в провокациях на территории Европы или как минимум занимаются их организацией. Целью таких провокаций является стремление поссорить страны Запада между собой и с Турцией, а также выставить Украину в негативном свете.

Некоторые россияне активно собирают пожертвования на закупки различного снаряжения для российских солдат, которые сейчас пытаются уничтожить Украину.

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