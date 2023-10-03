Министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что "не знает", возможно ли возобновление дружбы между Москвой и Берлином.

Глава Бундесвера действующий министр обороны Германии Борис Писториус подтвердил, что Берлин воспринимает Россию, как "временную угрозу", которую нужно опасаться в ближайшие несколько лет.

Именно таким образом Россия позиционируется в действующей стратегии национальной безопасности ФРГ. Писториус в интервью ERR уточнил, что это не подразумевает, что "в какой-то момент Россия станет другом" Германии.

Он не знает, что может случиться в будущем. Писториус заявил:

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"По крайней мере в течение следующих нескольких лет Россия будет представлять собой угрозу... Мы не допускаем никаких сомнений по этому поводу"

Также он пояснил, почему в стратегии нацбезопасности Германии не упоминается о "победе" Украины. По его словам, Украина сама влияет на этот вопрос, поэтому данное определение Минобороны Германии не касается. В то же время он подтвердил: "Украина должна одержать победу".

По словам Писториуса, уже к концу 2023 года из фонда, сформированного на военные расходы Украины на уровне 100 млрд евро, потратят порядка 66%.

Деньги направлены на закупку боеприпасов, а также на "новые самолеты и танки" для Украины.

В то же время чиновник заявил, что Германия все еще не уверенна в "правильности" предоставления дальнобойных ракет Taurus Украине, с которым медлит Берлин. Для этого "требуется время", указал Писториус.

В Бундестаге заявили о праве Украине бить ракетами Taurus по России

30 сентября председатель оборонного комитета немецкого парламента Мари-Агнес Штрак-Циммерман заявила, что Украина в своем праве, если решить бить ракетами Taurus по военным объектам на территории России. Она указала, что Киев может планировать такие операции любым оружием, без оглядки на страну его происхождения.

В этом контексте Штрак-Циммерман призвала "немедленно" дать Украине ракеты Taurus. "Каждый из нас взвешивает свои действия. Но вы также можете продлить страдания, слишком долго колеблясь", - заявила она в интервью Berliner Morgenpost.

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