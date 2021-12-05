В настоящее время о пострадавших и задержанных не сообщается.

В Брюсселе полиция применила водометы и слезоточивый газ против участников акции, выступавших против ограничительных мер из-за пандемии COVID-19.

Об этом сообщает Washington Post.

С криками "Свобода! Свобода!" и транспарантами с надписью: "Вместе за нашу свободу, права и наших детей" протестующие направились к штаб-квартире Европейского Союза. Некоторые также выступали против обязательной вакцинации.

Основная часть участников акции уже разошлась, когда около 100 протестующих натолкнулись на баррикаду полиции.

Читайте такжеВ Турции предотвратили взрыв на митинге прямо перед выступлением ЭрдоганаПосле непродолжительного противостояния протестующие начали зажигать петарды и сигнальные ракеты. Полиция в ответ применила водомет и слезоточивый газ.

Как сообщает Brussels Times, по данным полиции, в демонстрации приняли участие более восьми тысяч человек. В настоящее время о пострадавших и задержанных не сообщается.

Напомним, что 21 ноября около 35 тысяч человек вышли на улицы Брюсселя, протестуя против COVID-ограничений. Между протестующими и полицией произошло несколько столкновений.

Вас также могут заинтересовать новости

Автор: Светлана Закелова