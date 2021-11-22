В последние дни в разных городах Европы прошли акции протеста из-за ужесточения карантинных ограничений.

Около 35 тысяч человек вышли в воскресенье, 21 ноября, на улицы Брюсселя, протестуя против ограничений, введенных правительством для борьбы с пандемией COVID-19.

Как сообщают Reuters и Le Soir, между протестующими и полицией произошло несколько столкновений во время акции и после ее формального завершения. Участники акции протеста бросали дымовые шашки и фейерверки. Полиция применила водометы и слезоточивый газ к участникам акции.

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Маршрут протестующих был согласован с властями бельгийской столицы. Однако не все участники акции разошлись после ее завершения, поэтому полиция предупредила, что начнет проводить аресты. В итоге ситуация нормализовалась, сообщили в полиции.

Отмечается, что мэр Брюсселя осудил нарушителей спокойствия. "Я дал поручение провести аресты и проанализировать видео. Спасибо полиции и различным государственным службам за их профессионализм", - отметил Филипп Клоуз.

"Мы осуждаем меры ограничения свободы, которые не являются структурным решением для здравоохранения", - отмечали организаторы протестов.

Как сообщал УНИАН, в последние дни в разных городах Европы прошли акции протеста из-за усиления карантинных ограничений на фоне роста количества больных коронавирусом.

В частности, в воскресенье, 21 ноября, в столице Италии Риме около 4 тыс. человек протестовали против введения "зеленых паспортов" для посещения общественных мест. Отметим, что в Италии для того, чтобы попасть на рабочее место, все без исключения работники в частном и государственном секторе должны предъявить "зеленый паспорт". В общей сложности нововведение коснулось около 23 миллионов человек.

Днем ранее в Роттердаме, втором по величине городе Нидерландов, вспыхнули беспорядки из-за новых мер правительства по борьбе с коронавирусом. Протестующие бросали в полицейских камни и петарды, поджигали патрульные машины. В ответ полиция произвела предупредительные выстрелы и применила водометы. Ранее власти Нидерландов ввели трехнедельный частичный локдаун. Особое недовольство противников жестких мер вызвало намерение властей ввести паспорта вакцинации от коронавируса.

Также на протесты против локдауна и вакцинации люди вышли в нескольких городах Австрии. Наиболее масштабной была акция в Вене. Демонстрации в Австрии разрешены с соблюдением антикоронавирусных норм - при наличии маски FFP2 или ковид-сертификата. Напомним, с сегодняшнего дня Австрия вводит жесткие ограничения для противодействия распространению коронавируса в стране. А с февраля власти хотят ввести обязательную вакцинацию для всего населения, это будет первый случай в Европе на уровне страны.

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Автор: Александр Топчий