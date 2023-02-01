Бен Уоллес считает, что британские истребители могут быть неприменимы в Украине.

Великобритания не приняла "твердое решение" не отправлять свои истребители Украине, но не считает это правильным подходом на данный момент.

Об этом заявил министр обороны Бен Уоллес в ходе общения с журналистами, пишет Reuters. Отвечая на вопрос, почему Великобритания не отправит Украине самолеты, он сказал, что уяснили две вещи: "никогда ничего не исключать и ничего не исключать".

"Это не твердое решение. На данный момент я не думаю, что это правильный подход… Что будет двигаться в этом конфликте в этом году, так это возможность для украинцев использовать западную технику против России", - добавил он.

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Напомним, что вчера пресс-секретарь премьера Великобритании Риши Сунака заявил, что передавать Украине самолеты нецелесообразно, так как на обучение военнослужащих потребуются месяцы.

Уоллес сказал журналистам, что британские самолеты очень сложны и могут быть неприменимы в Украине.

"Сейчас им нужны бронетехника и танки. Я думаю, мы должны быть уверены, что (самолеты) станут следующим условием победы в битве. Но сейчас, я думаю, мы сосредоточены на танках, наземном сражении", - добавил он.

Истребители для Украины

Как известно, Украине удалось разблокировать почти все виды вооружения, кроме истребителей и дальнобойных ракет.

Недавно президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден заявил, что они не будут передавать Украине исктребители F-16. По данным The Washington Post, в Пентагоне недовольны этим заявлением.

Правительство Нидерландов готово рассмотреть возможность поставок F-16, Украине, если поступит такой запрос.

Ранее польский премьер заявил, что они могут передать Украине F-16, однако позже в Министерстве обороны сказали, что не обсуждали это.

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