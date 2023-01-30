Украинские защитники обучаются тактике выбора и правильному занятию огневой позиции.

Инструкторы Вооруженных сил Британии провели теоретические и практические занятия с военными Вооруженных сил Украины. Сейчас украинские защитники проходят базовую общевоинскую подготовку в рамках международной учебной операции на территории Британии.

Об этом сообщил в Telegram заместитель командующего Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Александр Павлюк. Он рассказал, что украинские военные обучаются тактикам выбора и правильному занятию огневой позиции с использованием для стрельбы ям, холмов, деревьев и других особенностей местности

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Кроме того, во время учений украинские военные изучают еще и техники маскировки, в частности:

методы индивидуальной маскировки военнослужащего и скрытой деятельности;

маскировка на местности;

порядок использования штатных и подручных средств маскировки.

Обучение украинских военных в Британии

Как ранее сообщал УНИАН, Великобритания решила значительно расширить программу подготовки украинских военных, так, чтобы она предусматривала обучение десятков тысяч солдат. Как известно, 6 июля первая ротация украинских военных прибыла в Великобританию для учений.

В январе Министерство обороны Великобритании показало видео тактических тренировок с боевой стрельбой, которые проходят украинские новобранцы с британской армией.

На днях украинские танкисты прибыли в Великобританию для обучения на Challenger 2.

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